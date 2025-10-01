NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MKS Instruments-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in MKS Instruments eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades MKS Instruments-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das MKS Instruments-Papier an diesem Tag bei 111,48 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,897 MKS Instruments-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2025 auf 123,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,02 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 111,02 USD, was einer positiven Performance von 11,02 Prozent entspricht.

Der MKS Instruments-Wert an der Börse wurde auf 8,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at