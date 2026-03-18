NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MKS Instruments-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MKS Instruments-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades MKS Instruments-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 171,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MKS Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 58,228 MKS Instruments-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 327,70 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 17.03.2026 auf 228,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,28 Prozent vermehrt.

Der MKS Instruments-Wert an der Börse wurde auf 15,38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at