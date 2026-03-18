MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Lukrative MKS Instruments-Anlage?
|
18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MKS Instruments-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades MKS Instruments-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 171,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MKS Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 58,228 MKS Instruments-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 327,70 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 17.03.2026 auf 228,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,28 Prozent vermehrt.
Der MKS Instruments-Wert an der Börse wurde auf 15,38 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!