MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Performance unter der Lupe
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MKS Instruments von vor 10 Jahren verdient
Am 25.02.2016 wurde das MKS Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,77 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 305,157 MKS Instruments-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 76 719,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 251,41 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 667,20 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete MKS Instruments eine Marktkapitalisierung von 17,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
