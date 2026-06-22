Modine Manufacturing Aktie

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WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

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Frühe Investition 22.06.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Modine Manufacturing-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Modine Manufacturing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Modine Manufacturing-Papier an diesem Tag bei 9,73 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investierten, hätten nun 1 027,749 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Papiere wären am 18.06.2026 305 621,79 USD wert, da der Schlussstand 297,37 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 2 956,22 Prozent.

Am Markt war Modine Manufacturing jüngst 15,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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