Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Frühe Investition
|
22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Modine Manufacturing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Modine Manufacturing-Papier an diesem Tag bei 9,73 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investierten, hätten nun 1 027,749 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Papiere wären am 18.06.2026 305 621,79 USD wert, da der Schlussstand 297,37 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 2 956,22 Prozent.
Am Markt war Modine Manufacturing jüngst 15,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.
Analysen zu Modine Manufacturing Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Modine Manufacturing Co.
|252,40
|-1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Iran-Verhandlungen im Fokus: ATX etwas fester -- DAX in Grün -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend stark - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Montag etwas stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendiert aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.