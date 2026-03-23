NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Modine Manufacturing-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,46 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 64,683 Modine Manufacturing-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 196,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 713,45 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1 171,35 Prozent.

Der Börsenwert von Modine Manufacturing belief sich zuletzt auf 10,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at