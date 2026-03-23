Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Modine Manufacturing-Investition
|
23.03.2026 16:04:52
NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,46 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 64,683 Modine Manufacturing-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 196,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 713,45 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1 171,35 Prozent.
Der Börsenwert von Modine Manufacturing belief sich zuletzt auf 10,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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