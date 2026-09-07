Modine Manufacturing Aktie

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WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

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Modine Manufacturing-Investmentbeispiel 07.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Modine Manufacturing-Aktie bei 11,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Modine Manufacturing-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83,752 Modine Manufacturing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 303,18 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Anteils am 04.09.2026 auf 194,66 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 530,32 Prozent gesteigert.

Modine Manufacturing war somit zuletzt am Markt 10,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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