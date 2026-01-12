NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Modine Manufacturing eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Modine Manufacturing-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Modine Manufacturing-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 118,83 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investierten, hätten nun 0,842 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,31 USD, da sich der Wert einer Modine Manufacturing-Aktie am 09.01.2026 auf 125,14 USD belief. Mit einer Performance von +5,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Modine Manufacturing war somit zuletzt am Markt 6,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at