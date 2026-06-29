Modine Manufacturing Aktie

Modine Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

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Performance unter der Lupe 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Modine Manufacturing-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 101,34 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,987 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 255,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 252,61 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 152,61 Prozent.

Modine Manufacturing wurde am Markt mit 13,52 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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