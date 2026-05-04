Modine Manufacturing Aktie

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WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

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Modine Manufacturing-Investment 04.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Modine Manufacturing-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Modine Manufacturing-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 90,21 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hat, hat nun 11,085 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.05.2026 2 957,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 195,79 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Modine Manufacturing betrug jüngst 14,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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