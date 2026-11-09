Modine Manufacturing Aktie

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WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

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Lukratives Modine Manufacturing-Investment? 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 09.11.2016 wurde das Modine Manufacturing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,95 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Modine Manufacturing-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 100,503 Modine Manufacturing-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 9 709,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 96,61 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 870,95 Prozent zugenommen.

Der Modine Manufacturing-Wert an der Börse wurde auf 5,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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