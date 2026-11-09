Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Lukratives Modine Manufacturing-Investment?
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 09.11.2016 wurde das Modine Manufacturing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,95 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Modine Manufacturing-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 100,503 Modine Manufacturing-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 9 709,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 96,61 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 870,95 Prozent zugenommen.
Der Modine Manufacturing-Wert an der Börse wurde auf 5,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: Modine Manufacturing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Modine Manufacturing Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Modine Manufacturing Co.
|94,60
|9,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.