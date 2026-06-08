Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Modine Manufacturing-Anlage im Blick
|
08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Modine Manufacturing-Papier bei 32,81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,048 Anteile im Depot. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Papiere wären am 05.06.2026 842,76 USD wert, da der Schlussstand 276,51 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 742,76 Prozent angewachsen.
Modine Manufacturing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,64 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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