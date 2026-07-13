Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Modine Manufacturing-Anlage
|
13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Modine Manufacturing-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 575,705 Modine Manufacturing-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 245,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141 571,68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1 315,72 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Modine Manufacturing belief sich zuletzt auf 13,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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