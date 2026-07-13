NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Modine Manufacturing-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 575,705 Modine Manufacturing-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 245,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141 571,68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1 315,72 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Modine Manufacturing belief sich zuletzt auf 13,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at