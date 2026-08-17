NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Modine Manufacturing gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,24 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Modine Manufacturing-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97,656 Modine Manufacturing-Anteilen. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Aktien wären am 14.08.2026 20 458,98 USD wert, da der Schlussstand 209,50 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 945,90 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 11,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at