Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Hochrechnung
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17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,24 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Modine Manufacturing-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97,656 Modine Manufacturing-Anteilen. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Aktien wären am 14.08.2026 20 458,98 USD wert, da der Schlussstand 209,50 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 945,90 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 11,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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