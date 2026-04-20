Modine Manufacturing Aktie

Modine Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

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Modine Manufacturing-Investition im Blick 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Modine Manufacturing-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Modine Manufacturing-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,68 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Modine Manufacturing-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 637,755 Modine Manufacturing-Anteilen. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Anteile wären am 17.04.2026 155 427,30 USD wert, da der Schlussstand 243,71 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 454,27 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 12,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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