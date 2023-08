NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Monolithic Power Systems eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 272,75 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,664 Monolithic Power Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2023 auf 482,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 682,49 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +76,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Monolithic Power Systems eine Marktkapitalisierung von 23,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at