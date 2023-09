NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Monolithic Power Systems-Investment abgeworfen

Am 04.09.2013 wurde das Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Monolithic Power Systems-Anteile betrug an diesem Tag 30,81 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investierten, hätten nun 32,457 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Anteile wären am 01.09.2023 17 037,33 USD wert, da der Schlussstand 524,92 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 603,73 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Monolithic Power Systems einen Börsenwert von 25,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at