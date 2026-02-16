NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Monolithic Power Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Monolithic Power Systems-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Monolithic Power Systems-Papier bei 58,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 1,721 Monolithic Power Systems-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 171,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 016,65 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 2 016,65 USD entspricht einer Performance von +1 916,65 Prozent.

Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich jüngst auf 56,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

