Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Monolithic Power Systems-Anlage
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Monolithic Power Systems-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Monolithic Power Systems-Papier bei 58,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 1,721 Monolithic Power Systems-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 171,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 016,65 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 2 016,65 USD entspricht einer Performance von +1 916,65 Prozent.
Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich jüngst auf 56,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Monolithic Power Systems Inc.
Analysen zu Monolithic Power Systems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Monolithic Power Systems Inc.
|992,00
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.