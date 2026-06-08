NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Monolithic Power Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Monolithic Power Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Monolithic Power Systems-Anteile an diesem Tag 70,63 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 14,158 Monolithic Power Systems-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 969,13 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Papiers am 05.06.2026 auf 1 481,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 996,91 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Monolithic Power Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 72,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at