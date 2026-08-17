NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Monolithic Power Systems-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 485,35 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,604 Monolithic Power Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (1 402,01 USD), wäre das Investment nun 28 886,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 188,87 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Monolithic Power Systems eine Marktkapitalisierung von 68,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at