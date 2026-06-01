NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 342,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,292 Monolithic Power Systems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 457,37 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Papiers am 29.05.2026 auf 1 566,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 357,37 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Monolithic Power Systems betrug jüngst 76,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at