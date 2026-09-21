NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Monolithic Power Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Monolithic Power Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 492,67 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 2,030 Monolithic Power Systems-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 471,84 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Papiers am 18.09.2026 auf 1 217,80 USD belief. Mit einer Performance von +147,18 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Monolithic Power Systems einen Börsenwert von 59,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at