Monolithic Power Systems Aktie

Monolithic Power Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

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Lukrativer Monolithic Power Systems-Einstieg? 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Monolithic Power Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Monolithic Power Systems-Anteile an diesem Tag bei 377,40 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,650 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 479,92 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Papiers am 26.06.2026 auf 1 313,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 247,99 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Monolithic Power Systems zuletzt 64,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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