NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Monolithic Power Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 407,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,554 Monolithic Power Systems-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 1 333,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 750,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 227,51 Prozent erhöht.

Monolithic Power Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 65,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at