NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Monolithic Power Systems-Papier an diesem Tag bei 575,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,174 Monolithic Power Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 1 390,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 241,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 141,43 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems bezifferte sich zuletzt auf 67,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at