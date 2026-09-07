Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Monolithic Power Systems-Investment im Blick
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Monolithic Power Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Monolithic Power Systems-Papier letztlich bei 865,86 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,549 Monolithic Power Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 223,86 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 134,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,35 Prozent.
Monolithic Power Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60,20 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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