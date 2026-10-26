Monolithic Power Systems Aktie

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WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

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Lukrative Monolithic Power Systems-Investition? 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Monolithic Power Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Monolithic Power Systems-Papier an diesem Tag 79,26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,262 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 1 438,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 140,12 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 1 338,46 Prozent gleich.

Monolithic Power Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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