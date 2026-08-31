NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Monolithic Power Systems-Aktien gewesen.

Am 31.08.2016 wurde das Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76,72 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,034 Monolithic Power Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Monolithic Power Systems-Aktie auf 1 256,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 374,61 USD wert. Mit einer Performance von +1 537,46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 61,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at