Monolithic Power Systems Aktie

Monolithic Power Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

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Monolithic Power Systems-Anlage im Blick 20.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Monolithic Power Systems-Anteile bei 529,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Monolithic Power Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,890 Monolithic Power Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (1 312,00 USD), wäre das Investment nun 2 479,92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 147,99 Prozent angezogen.

Monolithic Power Systems war somit zuletzt am Markt 64,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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