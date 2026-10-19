NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 19.10.2021 wurde die Monolithic Power Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Monolithic Power Systems-Aktie an diesem Tag bei 496,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,158 Monolithic Power Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 1 210,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 409,06 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +144,09 Prozent.

Alle Monolithic Power Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at