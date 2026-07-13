Monolithic Power Systems Aktie

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WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

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Profitabler Monolithic Power Systems-Einstieg? 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Monolithic Power Systems-Anteile letztlich bei 736,06 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hat, hat nun 0,136 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 183,78 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Papiers am 10.07.2026 auf 1 352,74 USD belief. Mit einer Performance von +83,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Monolithic Power Systems einen Börsenwert von 66,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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