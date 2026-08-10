Monolithic Power Systems Aktie

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WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

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Monolithic Power Systems-Investition im Blick 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie gebracht.

Am 10.08.2025 wurde die Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Monolithic Power Systems-Anteile letztlich bei 804,29 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,243 Monolithic Power Systems-Anteilen. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Papiere wären am 07.08.2026 1 742,58 USD wert, da der Schlussstand 1 401,54 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74,26 Prozent zugenommen.

Monolithic Power Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 68,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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