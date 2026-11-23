Wer vor Jahren in Monolithic Power Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.11.2016 wurden Monolithic Power Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Monolithic Power Systems-Aktie an diesem Tag bei 84,00 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Monolithic Power Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,905 Monolithic Power Systems-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 1 142,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 595,83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1 259,58 Prozent vermehrt.

Am Markt war Monolithic Power Systems jüngst 55,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at