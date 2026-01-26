NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Monolithic Power Systems-Aktien verdienen können.

Am 26.01.2025 wurde das Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 678,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,147 Monolithic Power Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 156,79 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Papiers am 23.01.2026 auf 1 063,74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,79 Prozent angezogen.

Monolithic Power Systems war somit zuletzt am Markt 46,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at