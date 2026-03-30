Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Langfristige Investition
|
30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monolithic Power Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Monolithic Power Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 497,79 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investierten, hätten nun 0,201 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Monolithic Power Systems-Papiers auf 1 053,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,54 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 111,54 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich jüngst auf 51,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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