Monolithic Power Systems Aktie

WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

Monolithic Power Systems-Investmentbeispiel 09.03.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 323,86 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,309 Monolithic Power Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.03.2026 gerechnet (1 023,16 USD), wäre das Investment nun 315,93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +215,93 Prozent.

Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich jüngst auf 50,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Monolithic Power Systems Inc. 909,60 3,65% Monolithic Power Systems Inc.

