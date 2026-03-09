NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 323,86 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,309 Monolithic Power Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.03.2026 gerechnet (1 023,16 USD), wäre das Investment nun 315,93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +215,93 Prozent.

Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich jüngst auf 50,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at