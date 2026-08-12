Monro Muffler Brake Aktie

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WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

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Dividendenentwicklung 12.08.2026 16:36:20

NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: Diese Dividendenausschüttung können Monro Muffler Brake-Aktionäre erwarten

NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: Diese Dividendenausschüttung können Monro Muffler Brake-Aktionäre erwarten

So viel Dividende schüttet Dividendenaktie Monro Muffler Brake aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake am 11.08.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 1,12 USD je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Die gesamte Dividendenausschüttung von Monro Muffler Brake beläuft sich auf 34,95 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,201 Prozent.

Monro Muffler Brake- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum NASDAQ-Schluss ging das Monro Muffler Brake-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 11,66 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2026 weist der Monro Muffler Brake-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 7,24 Prozent auf. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 7,04 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Monro Muffler Brake-Aktienkurs via NASDAQ um 66,25 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -14,65 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Monro Muffler Brake-Dividendenvorhersage

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 9,61 Prozent steigen.

Grunddaten der Monro Muffler Brake-Aktie

Monro Muffler Brake ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 368,112 Mio. USD. Monro Muffler Brake besitzt aktuell ein KGV von 562,55. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Monro Muffler Brake auf 1,157 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 0,03 USD aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

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