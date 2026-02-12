NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Monro Muffler Brake-Investment verdienen können.

Am 12.02.2025 wurde das Monro Muffler Brake-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie betrug an diesem Tag 19,11 USD. Bei einem Monro Muffler Brake-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 523,286 Monro Muffler Brake-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.02.2026 gerechnet (23,17 USD), wäre die Investition nun 12 124,54 USD wert. Mit einer Performance von +21,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Monro Muffler Brake eine Börsenbewertung in Höhe von 640,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at