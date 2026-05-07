Monro Muffler Brake Aktie

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WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

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Lukratives Monro Muffler Brake-Investment? 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Monro Muffler Brake-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 783,699 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 942,01 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Anteils am 06.05.2026 auf 17,79 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39,42 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Monro Muffler Brake betrug jüngst 514,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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