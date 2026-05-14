Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Frühe Investition
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Monro Muffler Brake-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,035 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (15,88 USD), wäre das Investment nun 32,32 USD wert. Das entspricht einem Minus von 67,68 Prozent.
Monro Muffler Brake war somit zuletzt am Markt 484,17 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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