Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Monro Muffler Brake-Anlage unter der Lupe
|
26.02.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren gekostet
Die Monro Muffler Brake-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,99 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,132 Anteilen. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Papiere wären am 25.02.2026 358,28 USD wert, da der Schlussstand 22,21 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 358,28 USD entspricht einer negativen Performance von 64,17 Prozent.
Der Börsenwert von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 675,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!