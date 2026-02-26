NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Monro Muffler Brake-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,99 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,132 Anteilen. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Papiere wären am 25.02.2026 358,28 USD wert, da der Schlussstand 22,21 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 358,28 USD entspricht einer negativen Performance von 64,17 Prozent.

Der Börsenwert von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 675,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at