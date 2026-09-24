Monro Muffler Brake Aktie

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WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

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Monro Muffler Brake-Anlage unter der Lupe 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Monro Muffler Brake eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 24.09.2025 wurde die Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Monro Muffler Brake-Papier an diesem Tag 18,39 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,377 Monro Muffler Brake-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (14,02 USD), wäre das Investment nun 762,37 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 762,37 USD entspricht einer negativen Performance von 23,76 Prozent.

Monro Muffler Brake wurde jüngst mit einem Börsenwert von 446,37 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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