NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monro Muffler Brake-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Monro Muffler Brake-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Monro Muffler Brake-Papier letztlich bei 56,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 176,554 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie auf 12,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 219,28 USD wert. Mit einer Performance von -77,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 370,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at