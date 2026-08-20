Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Monro Muffler Brake-Anlage
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monro Muffler Brake-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Monro Muffler Brake-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Monro Muffler Brake-Papier letztlich bei 56,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 176,554 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie auf 12,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 219,28 USD wert. Mit einer Performance von -77,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 370,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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