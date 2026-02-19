NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monro Muffler Brake-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Monro Muffler Brake-Aktien gewesen.

Die Monro Muffler Brake-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Monro Muffler Brake-Papier bei 54,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,838 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Monro Muffler Brake-Papiers auf 22,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,49 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 58,51 Prozent.

Am Markt war Monro Muffler Brake jüngst 671,27 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at