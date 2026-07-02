NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monro Muffler Brake-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Monro Muffler Brake eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Monro Muffler Brake-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Monro Muffler Brake-Papier an diesem Tag 16,64 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, hätte er nun 60,096 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (17,11 USD), wäre die Investition nun 1 028,25 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,82 Prozent angezogen.

Insgesamt war Monro Muffler Brake zuletzt 516,30 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at