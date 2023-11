NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Monro Muffler Brake-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Monro Muffler Brake-Papier bei 49,26 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hat, hat nun 203,004 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 913,52 USD, da sich der Wert einer Monro Muffler Brake-Aktie am 15.11.2023 auf 29,13 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 40,86 Prozent gleich.

Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 884,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at