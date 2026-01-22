NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 46,89 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert, befänden sich nun 213,265 Monro Muffler Brake-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (20,85 USD), wäre das Investment nun 4 446,58 USD wert. Das entspricht einem Minus von 55,53 Prozent.

Monro Muffler Brake wurde am Markt mit 615,12 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at