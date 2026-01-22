Monro Muffler Brake Aktie

WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

Hochrechnung 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Monro Muffler Brake-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 46,89 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert, befänden sich nun 213,265 Monro Muffler Brake-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (20,85 USD), wäre das Investment nun 4 446,58 USD wert. Das entspricht einem Minus von 55,53 Prozent.

Monro Muffler Brake wurde am Markt mit 615,12 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.

Analysen zu Monro Muffler Brake Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Monro Muffler Brake Inc. 17,70 -0,56% Monro Muffler Brake Inc.

