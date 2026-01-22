Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Hochrechnung
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 46,89 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert, befänden sich nun 213,265 Monro Muffler Brake-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (20,85 USD), wäre das Investment nun 4 446,58 USD wert. Das entspricht einem Minus von 55,53 Prozent.
Monro Muffler Brake wurde am Markt mit 615,12 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.
Analysen zu Monro Muffler Brake Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Monro Muffler Brake Inc.
|17,70
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.