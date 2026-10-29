Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Lukrative Monro Muffler Brake-Anlage?
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29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Monro Muffler Brake-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,843 Monro Muffler Brake-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 54,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,30 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,04 Prozent abgenommen.
Monro Muffler Brake markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 447,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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