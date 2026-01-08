Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Performance im Blick
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Monro Muffler Brake-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62,72 USD. Bei einem Monro Muffler Brake-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,594 Monro Muffler Brake-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31,41 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 68,59 Prozent eingebüßt.
Monro Muffler Brake wurde am Markt mit 612,71 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!