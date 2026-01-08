Monro Muffler Brake Aktie

Monro Muffler Brake für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 08.01.2026 16:05:43

NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Monro Muffler Brake-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62,72 USD. Bei einem Monro Muffler Brake-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,594 Monro Muffler Brake-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31,41 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 68,59 Prozent eingebüßt.

Monro Muffler Brake wurde am Markt mit 612,71 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.

mehr Nachrichten