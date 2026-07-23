NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Monro Muffler Brake-Investment verlieren können.

Am 23.07.2016 wurde das Monro Muffler Brake-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 64,42 USD. Bei einem Monro Muffler Brake-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,523 Monro Muffler Brake-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (16,83 USD), wäre die Investition nun 261,25 USD wert. Mit einer Performance von -73,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Monro Muffler Brake eine Börsenbewertung in Höhe von 530,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at