NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Monro Muffler Brake-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Monro Muffler Brake-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Monro Muffler Brake-Anteile an diesem Tag bei 61,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,627 Monro Muffler Brake-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 28,00 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 72,00 Prozent.

Monro Muffler Brake markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 540,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at